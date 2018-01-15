Факт продажи пива подростку выявили псковские полицейские

11:58, 15 января 2018, ПАИ

13 января в Пскове в магазине по улице Металлистов полицейские установили факт продажи пива несовершеннолетнему. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

Работница торгового зала будет привлечена к административной ответственности.

УМВД России по Псковской области напомнили, что розничная продажа алкоголя несовершеннолетним не допускается. В случае возникновения сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать документ, удостоверяющий личность.

За нарушение установленного ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность.