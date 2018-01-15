Более чем на тысячу человек увеличилось количество учащихся в школах Пскова

13:21, 15 января 2018, ПАИ

В прошлом году количество учащихся в школах Пскова увеличилось до 24,1 тысячи человек, что больше показателя 2016 года на 1046 человек. Дошкольные образовательные учреждения посещали 11,3 тысячи детей, что на 265 больше, чем в 2016-м, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Впервые за 25 лет открылась новая школа в деревне Борисовичи (её площадь – 18 тысяч квадратных метров, количество учащихся – 1350). Две школы - № 18 и № 24 - стали победителями федерального конкурсного отбора на получение грантовой поддержки. Псковский педагогический комплекс (ППК) вошел в 500 школ России, показывающих стабильно высокие образовательные результаты; Псковский технический лицей (ПТЛ) вошел не только в топ-500 лучших школ России, но и в 200 лучших школ, обеспечивающих высокий уровень развития способностей, а также в 100 лучших школ по математическому и физико-математическому профилям; 12 учителей города стали победителями конкурсного отбора лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Единый государственный экзамен в 2017 году сдавали 1 тыс. 22 выпускника. Обязательные предметы ЕГЭ (профильная или базовая математика и русский язык) сдавали все выпускники. Среди предметов по выбору наибольшее количество выпускников (573 человека) выбрали обществознание. Наиболее востребованными оказались также история России – 232 человека и физика – 284. Наименьшее количество участников зафиксировано на экзаменах по немецкому языку (16 человек) и французскому языку (1 человек).

Максимальный 100-балльный результат по различным предметам ЕГЭ (русскому языку, физике, химии, литературе, обществознанию) получили 16 выпускников из ППК, ПТЛ, гуманитарного лицея, Псковской инженерно-лингвистической гимназии, лицея «Развитие», лицея №4, школ №№ 5, 12, 18, 23. В прошедшем году 103 лучших выпускника за отличные успехи в учебе были награждены медалью «За особые успехи в учении».

Педагоги псковских школ, как отметили в Управлении образования администрации города, проводят большую работу с одаренными школьниками, готовят победителей олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований областного и федерального значения. Лауреатами региональных премий для поддержки талантливой молодежи в 2017 году стали девять учеников образовательных учреждений города, семи назначены стипендии администрации Псковской области.

Система образования Пскова активно сотрудничает с городами других регионов. В 2017 году подписано Соглашение о сотрудничестве между Департаментом образования Москвы и Управлением образования администрации Пскова. Образовательные учреждения Пскова делились опытом работы с учителями школ Москвы, делегациями Кемеровской области, Красноярского края, Республик Хакасия и Бурятия, педагогами городов Тарту Эстонской республики и Витебска Республики Беларусь, изучали опыт работы Смоленска, Печор и Бежаниц.