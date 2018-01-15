Президиум генсовета «Единой России» утвердил план первоочередных действий на ближайший период

13:42, 15 января 2018, ПАИ

На заседании президиум генерального совета «Единой России» утвердил план первоочередных действий партии на ближайший период. ЦИК «Единой России» поручено организовать мониторинг исполнения этого плана, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

В плане отмечается необходимость оказать информационную и организационную поддержку Владимиру Путину на выборах президента РФ; сформировать корпус наблюдателей для работы на избирательных участках на выборах главы государства; обеспечить выполнение программы партии через дальнейшую реализацию партийных проектов и с привлечением экспертной поддержки; создать кадровые лифты для региональных активистов партии на основе межрегиональных координационных советов; определить максимально открытую модель проведения Единого дня предварительного голосования; совершенствовать работу общественных приемных партии с использованием современных форм и средств коммуникации с населением.

Секретарь генсовета Андрей Турчак напомнил, что на XVII съезде «Единой России», который прошел в конце декабря прошлого года, делегаты приняли решение о поддержке Владимира Путина кандидатом на должность президента РФ на выборах, назначенных на 18 марта. «Также на этом съезде были озвучены ряд поручений в выступлениях председателя партии Дмитрия Медведева, и для реализации поручений мы разработали план мероприятий партии на ближайший период», – рассказал Турчак.

Так, выступая на Съезде, Медведев заявил о том, что партия приветствует решение Путина по самовыдвижению на предстоящих выборах и намерена оказать ему всю возможную поддержку. В связи с этим в плане отмечается необходимость «обеспечить организационную, информационную и иную в не запрещенных действующим законодательством формах и в пределах полномочий политических партий поддержку выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидата на выборах президента Российской Федерации В. В. Путина».

Кроме того, председатель партии высказал уверенность, что выборы главы государства должны быть абсолютно прозрачными и легитимными, и поручил для этого создать пул наблюдателей от «Единой России». «Сформировать корпус наблюдателей для работы на избирательных участках на выборах президента Российской Федерации», – говорится в плане.

Особое внимание Медведев обратил на реализацию Программы «Единой России», заявив, что ее выполнение является главной задачей партии на ближайшее время. По его мнению, этого можно достичь не только через проектную деятельность, но и с помощью других ресурсов: экспертной поддержки, привлечения специалистов и общественных организаций. «Обеспечить выполнение предвыборной программы партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной думы ФС РФ VII созыва посредством дальнейшей реализации партийных проектов с привлечением специалистов, общественных организаций и экспертной поддержки», – отмечается в плане.

Председатель «Единой России» указал, что на особом контроле партии исполнение майских указов Президента РФ, в том числе о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы. По его словам, партийцы не только обязаны обеспечивать их реализацию, закладывая необходимые средства в бюджет, но и следить за тем, чтобы не было задержек при выплате зарплат. «Обеспечить проведение мониторинга своевременности выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы и партийный контроль над урегулированием нарушений в случае их выявления», – говорится в плане.

Также Медведев заявил о важности создания кадровых лифтов для активистов «Единой России» из регионов. «Обеспечить функционирование механизмов кадрового продвижения региональных активистов партии на основе Межрегиональных координационных советов», – отмечается в плане.

Председатель партии отметил и необходимость совершенствовать процедуру внутрипартийного предварительного голосования, выбрать для этого максимально открытую модель с участием всех зарегистрированных кандидатов. Поддержать своего кандидата получит шанс любой человек, у которого есть право голоса, а победители войдут в предвыборные списки Партии. «Определить максимально открытую модель с участием всех зарегистрированных кандидатов в качестве единой для всех населенных пунктов с численностью населения более 1 тысячи человек модели проведения Единого дня предварительного голосования», – говорится в плане.

По мнению председателя партии, необходимо уделить внимание партийной учебе. Партия уже приступила к формированию обучающих программ, в связи с чем, считает он, необходимо расширить список тех, кому они будут доступны, включая обычных членов партии. Кроме того, убежден Медведев, в каждом региональном отделении должен появиться свой специалист по мониторингу и работе в социальных сетях. «Включить рядовых членов Партии в перечень категорий, обучающихся по программам внутрипартийного обучения и разработать специальную программу обучения, направленную на развитие навыков работы с социальными медиа. Обеспечить во всех региональных отделениях партии наличие специалистов, обладающих необходимой квалификацией и ответственных за работу с социальными медиа», – отмечается в плане.

Наконец, Медведев заявил о необходимости совершенствовать работу общественных приемных. «Разработать предложения по совершенствованию работы общественных приемных партии с использованием современных форм и средств коммуникации с населением», – говорится в плане.