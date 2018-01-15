Рок-спектакль Юлии Пересильд откроет юбилейный Пушкинский фестиваль в Пскове

12:06, 15 января 2018, ПАИ

7 февраля в Пскове Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль откроется премьерой рок-спектакля «Каштанка», созданного актрисой и режиссером Юлией Пересильд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По словам организаторов, в 2017 году участниками фестиваля стали театральные режиссеры России Николай Коляда, Григорий Козлов, Владимир Клименко, Лев Эренбург. Среди участников нового юбилейного фестиваля – театры из Москвы, Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Перми, Кемерова, Омска, Лесосибирска, Минска, спектакли-номинанты премий «Золотая маска» и «Арлекин», работы деятелей современного российского театра Григория Козлова, Евгения Марчелли, Бориса Мильграма, моноспектакли по пушкинской поэзии представителей современной актерской школы России – Елены Морозовой, Владимира Лемешонка и Ивана Маленьких.

Кроме того, в рамках фестиваля выступят лектор шекспировед профессор Алексей Бартошевич, худрук московского Театра имени Станилавского режиссер Борис Юхананов.

9 февраля в 15:00 и 19:00 на большой сцене состоится спектакль «Наше все… Бродский», который представит Государственный Театр Наций (Москва). За основу своего спектакля Дмитрий Сердюк взял произведения Иосифа Бродского. Ранее в рамках цикла «Наше все...» Театра Наций Авангард Леонтьев представил свою программу вечеров, где прочел произведения Лермонтова, Толстого, Чехова, Бабеля. Для зрителей 16+.

10 февраля в 16:00 на малой сцене театра пройдет спектакль «Пушкин + «Евгений Онегин», который представит «Электротеатр Станиславский» (Москва). Елена Морозова, ведущая актриса Электротеатра, выступает в качестве автора и исполнителя. Автор идеи и исполнитель: Елена Морозова. Постановка предназначена для зрителей старше 12 лет.

В тот же день в 19:00 на большой сцене Псковского театра состоится спектакль «ГРОЗАГРОЗА» в постановке Государственного Театра Наций (Москва). Одну из самых известных пьес Александра Островского «Гроза» в Театре Наций поставил режиссер-лауреат театральной премии «Золотая маска», художественный руководитель Театра имени Федора Волкова в Ярославле Евгений Марчелли. Роль Катерины Кабановой исполнила актриса Юлия Пересильд. Рекомендовано для зрителей старше 18 лет.

11 и 12 февраля на малой сцене пройдет спектакль Пермского академического театра-театра - «Месяц в деревне». Спектакль-номинант премии «Золотая Маска» по итогам сезона 2016-2017 сразу в четырёх номинациях категории «Драма»: «Спектакль малой формы», «Работа режиссёра» (Борис Мильграм), «Женская роль» (Анна Сырчикова за роль Натальи Петровны), «Мужская роль» (Александр Гончарук за роль Ракитина).

«Мы хотим в нашем спектакле поместить всех в атмосферу любви. А точнее — в атмосферу возникновения и зарождения чувства влюбленности. Когда человек, попадает в ситуацию, где чувства начинают так явно расти, что управляют поступками и мыслями. В идеале на спектакле должно произойти погружение в саму природу любви и эйфории, которая кого-то возвышает, а кого-то толкает на неприглядные поступки», - отметил режиссер Борис Мильграм. Постановка для зрителей старше 12 лет.

Также в рамках фестиваля, 13 февраля на малой сцене пройдет спектакль «Метель» режиссера Алессандры Джунтини.

14 февраля в 19:00 на большой сцене - «Он_Она_собачк@» от Краснодарского академического театра драмы имени Горького. В основе спектакля лежит рассказ А. П. Чехова «Дама с собачкой». Режиссер театра драмы Радион Букаев подчеркнул: «Открывается новая страница рассказа, и от всей души желаем зрителям не узнать себя в героях». Для аудитории 16+.

15 февраля пройдут два показа спектакля «Пушкин и деньги» от Театра документальной пьесы ТЕАТР.DOC (Москва). Работу покажут на малой сцене в 14:00 и 18:00. Спектакль «Пушкин и деньги» - первая серия образовательного театрального сериала «Слово и вещь», рассказывающего детям об известных писателях, об их отношениях с материальным миром, об их привязанностях к тем или иным вещам. Впервые он был показан на Ночи Музеев в 2015 году. «Пушкин и деньги» - это увлекательный рассказ о прозаических вещах. Для зрителей от 6 лет.

В 20:00 на большой сцене Псковского драмтеатра Новый драматический театр города Минска (Беларусь) покажет свою работу «Три сестры». По словам авторов, смысл спектакля не сводится к изображению несчастливой жизни несчастных людей. Вопреки всему им «хочется жить чертовски», им «надо жить!». И пока остается у героев это желание жить, столь же естественно для них стремление верить, пытаться заглянуть в будущее. Для аудитории 12+.

«Афиша фестиваля будет дополняться лекциями, творческими встречами, выставками. Следите за афишей на сайте театра и официальном электронном ресурсе фестиваля», - добавили в дирекции.