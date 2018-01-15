«Единая Россия» проведет аудит учета членов партии до конца 2018 года

11:55, 15 января 2018, ПАИ

На заседании президиум генерального совета «Единой России» утвердил решение о проведении до конца 2018 года аудита учета членов партии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

Как отметил секретарь генсовета Андрей Турчак, аудит необходим для актуализации сведений, содержащихся в Едином реестре членов партии.

По словам заместителя секретаря генсовета Виктора Селиверстова, комплексная сверка членов партии проводилась еще в 2010 году. «В течение 2018 года мы должны провести аудит членов партии, которые состоят на учете в региональных и местных отделениях, и в обязательном порядке использовать этот аудит для понимания «боеспособности» наших организаций», - отметил Селиверстов.

В связи с этим президиум генсовета «Единой России» дал поручение ЦИК партии обобщить региональный опыт проведения аудита членов партии на местах и сформировать методические рекомендации по проведению аудита учета членов партии 31 марта 2018 года.

На основании этих методических рекомендаций реготделениям поручается провести аудит регионального учета членов партии и представить сводный отчет об изменении сведений, содержащихся в Едином реестре членов партии, в ЦИК партии в срок не позднее 20 ноября 2018 года.

Кроме того, президиум генсовета «Единой России» дал поручение региональным отделениям провести оценку активности членов партии в рамках мобилизационной кампании на выборах президента 18 марта 2018 года.

Также утверждено решение, согласно которому в качестве единой модели проведения Единого дня предварительного голосования (ПГ) для всех населенных пунктов с численностью населения более 1 тысячи человек определена максимально открытая модель с участием всех зарегистрированных кандидатов.

«В случае принятия решения о проведении предварительного голосования в муниципальных образованиях с численностью населения более тысячи человек по второй, третьей и четвертой моделями требуется согласование с президиумом Генерального совета», - пояснил он Виктор Селиверстов.

Также, по его словам, закреплен порядок, по которому выдвигаются участники ПГ. «Это выдвижение по одномандатным округам, партийным округам и выдвижение по тому и другому округу в рамках территории этого избирательного округа», - уточнил Селиверстов.

Он также отметил, что основаниями для отказа в участии в ПГ будет являться «членство в иной политической партии, наличие судимости, наличие вкладов и иностранных счетов».