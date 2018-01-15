170 псковичей предупредили об опасности выхода на лед сотрудники МЧС за прошедшие выходные

14:01, 15 января 2018, ПАИ

13 и 14 января на временных постах в деревнях Неёлово и Солоново Псковского района об опасности выхода на лёд были предупреждены 170 человек на 78 единицах техники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Дежурство оперативных групп МЧС совместно с представителями ГИБДД было организовано в соответствии с Распоряжением администрации области о запрете выхода населения и выезда автотранспорта на лёд. Цель этой работы – предупреждать об опасности выхода на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озёр.

Взаимодействие специалистов МЧС с сотрудниками Госавтоинспекции обусловлено тем, что только представители УГИБДД имеют полномочия по остановке автотранспорта. Сотрудники МЧС доводят до водителей и пассажиров машин содержание Распоряжения о запрете выхода на лёд под роспись.