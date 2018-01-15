Гран-при Псковского молодёжного рождественского фестиваля получил колледж ПсковГУ

15:02, 15 января 2018, ПАИ

В рамках VI Псковского молодёжного рождественского фестиваля в Доме офицеров прошел праздничный концерт талантливых коллективов и молодежи Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, Гран-при фестиваля получил колледж Псковского государственного университета.

Открывали концерт фольклорные ансамбли «Скоморошина», «Гусельки» и «Виноградный лужок», а также коллектив «Коляда» с рождественскими колядками.

С приветственным словом от имени главы Пскова Ивана Цецерского к участникам и зрителям обратился депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев. Успехов в творчестве пожелал и настоятель воинского храма святого благоверного князя Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор.

Перед зрителями выступили юношеский и молодежный, а также хор Воскресной школы храма Александра Невского, хореографический коллектив «Айседора», студия «Карамелька», артисты студии циркового искусства «Циркаченок» и талантливые псковские вокалисты. Студия дизайна «Русский современный костюм» представила авторскую коллекцию «Россинушка».

Торжественным завершением концерта стало награждение победителей конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества и вручение Гран-при фестиваля - фигурки «Кованый Ангел», авторской работы псковского кузнеца Евгения Вагина. Новым лауреатом 2018 года стал Колледж ПсковГУ.

Напомним, учредителем и организатором концерта и всего Псковского молодёжного рождественского фестиваля, который проходит в городе уже в шестой раз, является МБУ «Псковский городской молодежный центр» при поддержке Управления культуры и Управления образования администрации Пскова.