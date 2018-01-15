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Жительница великолукского общежития лишилась телефона из-за соседа

11 января в Великих Луках из комнаты общежития по улице Сибирцева был похищен телефон, принадлежавший 35-летней женщине. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в преступлении подозревается 32-летний безработный сосед потерпевшей. Он дал признательные показания. Ведется проверка.

12 января в Великих Луках во дворе дома по улице Зверева из рюкзака у 12-летнего подростка пропал мобильный телефон. Ущерб составил восемь тысяч рублей. В краже подозревается 22-летняя безработная великолучанка. Ведется её розыск.

Раскрыто также ранее совершенное хищение мобильного телефона. Преступление произошло 23 декабря 2017 года в магазине на улице Дружбы  в Великих Луках. У 56-летней женщины пропал телефон, который она оставила без присмотра на прилавке. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установлена личность женщины, подозреваемой в совершении данного преступления. Это - безработная, ранее судимая 43-летняя великолучанка. Похищенное  изъято.  Ведется проверка. 

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