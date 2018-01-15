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Общество

К демонтажу городской ёлки приступили в Пскове

С 15 января в Пскове приступили к демонтажу центральной городской ёлки и растяжек на Ольгинском мосту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета, со ссылкой на управление городского хозяйства администрации города.

Чтобы полностью разобрать ёлку, подрядчику потребуется 3-4 дня. А с 20 января по 25 января поэтапно будут убраны новогодние украшения с Октябрьского проспекта, улиц Некрасова, Яна Фабрициуса, Юбилейной. Также с 26 января начнут снимать консоли на Рижском проспекте. А до 29 января разберут светодиодные конструкции в Детском парке и светящийся куб на улице Пушкина.

Чтобы полностью разобрать ёлку, подрядчику потребуется 3-4 дня. А с 20 января по 25 января поэтапно будут убраны новогодние украшения с Октябрьского проспекта, улиц Некрасова, Яна Фабрициуса, Юбилейной.

26 января начнут снимать консоли на Рижском проспекте. А до 29 января разберут светодиодные конструкции в Детском парке и светящийся куб на улице Пушкина.

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