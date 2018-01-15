38 тысяч рублей снял с украденной банковской карты великолучанин

12:58, 15 января 2018, ПАИ

В Великолукском районе местный житель украл у мужчины банковскую карту и снял с неё 38 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В период со 2 по 4 января в деревне Поречье Великолукского района в доме по улице Советской после новогоднего застолья у 30-летнего мужчины украли банковскую карту. Вскоре полиция задержала подозреваемого, которым оказался 37-летний безработноый, ранее судимый житель Великолукского района. Он дал признательные показания.

Выяснилось, что с похищенной у приятеля банковской карты подозреваемый в Великих Луках снял в банкомате 38 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.