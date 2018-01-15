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Общество

HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Псковской области

Самой привлекательной вакансией 2017 года в Псковской области была позиция генерального директора сельскохозяйственного предприятия с зарплатой от 120 тыс. рублей.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе исследовательской компании HeadHunter.

На втором месте по размеру зарплаты стоит руководитель отдела продаж (100 до 120 тысяч рублей). Далее в рейтинге идут четыре вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей. Это директор по растениеводству,  PHP-программист, исполнительный директор и ведущий технолог по переработке мяса.

Delphi-разработчик в Пскове может получать от 60 до 100 тысяч рублей, а врач гинеколог-репродуктолог – до 100 тысяч рублей.

Замыкают десятку престижных вакансия начальник отдела продаж (96 – 109 тысяч рублей) и главный зоотехник (80 – 100 тысяч рублей).

При этом, по данным hh.ru, средний уровень оплаты труда в Псковской области в 2017 году составил 30 тыс. рублей. Больше всего высокооплачиваемых вакансий прошлом году в регионе было в отраслях «Торговля» (31%) и «Производство» (28%).

Чаще всего компании  размещали вакансии для специалистов из сфер «Продажи» (40% от общего числа предложений о работе), «Банки, инвестиции, лизинг» (20%) и «Начало карьеры, студенты» (16%). Лидирующие позиции по количеству вакансий в области также удерживает профобласть «Производство» (12%). Меньше всего предложений о работе в 2017 году было открыто в сферах «Государственная служба», и «Добыча сырья» - на каждую из этих профобластей пришлось менее 0,4% от общего числа вакансий.

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