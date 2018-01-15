Иван Цецерский занял второе место в медиарейтинге глав столиц регионов Северо-Запада за прошлый год

17:17, 15 января 2018, ПАИ

В медиарейтинге глав столиц регионов Северо-Запада за 2017 год глава Пскова Иван Цецерский занял вторую строчку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия».

Составители рейтинга отметили, что депутаты Псковской городской Думы шестого созыва избрали главой Пскова Ивана Цецерского. По словам Ивана Цецерского, несмотря на сложное экономическое положение страны, муниципалитет в прошедшие пять лет «шел и продолжает идти только вперед».

Лидером рейтинга оказался глава Калининграда Александр Ярошук, замкнула тройку глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков занял 9-е место.

Замыкает список расположившийся на 12-й строчке глава Нарьян-Мара Олег Белак.

Отметим, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 тысяч 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.