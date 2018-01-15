Владимир Путин поручил упростить процедуру получения инвалидности
В России планируется упростить процедуру получения инвалидности. Поручение о принятии соответствующих мер до 1 марта президент РФ Владимир Путин дал Правительству, пишет газета «Известия».
Согласно поручению главы государства, изменения, предусматривающие возможность обмена документами между организациями здравоохранения и учреждениями медико-социальной экспертизы, должны быть внесены в приоритетный проект «Электронное здравоохранение».
При этом подчёркивается, что обмен документами должен производиться без участия граждан, обращающихся за установлением инвалидности.