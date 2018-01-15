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Культура

Псковичам презентуют ироничный путеводитель с памятниками Уфологу и Ганзёнышу

В Пскове в галерее «Дар» 23 января в 19:00 откроется инсталляция «Объятие Родины». Это выставка–презентация ироничного путеводителя по Пскову «Пост-исторический город П…», сообщила Псковскому агентству информации арт-директор галереи Ольга Кошелькова.

«В этом путеводителе вы найдете прекрасные фотографии с достопримечательностями, но они не привычны нашему глазу, например, памятник Уфологу или пост-исторический пандус. Это надо видеть! Сразу рот до ушей расплывается», - рассказала Ольга Кошелькова. Среди достопримечательностей Пскова также присутствуют Неопифагорейцы и Ганзёныш. Директор галереи «Дар» добавила, что фотографии сопровождаются ироничными описаниями. 

Авторами идеи и создателями группы в фэйсбуке «Пост-исторический город П» являются Алексей Жихаревич и Дмитрий Лебедев.

Выставка будет сопровождаться музыкальным оформлением  - записью звуков улиц Пскова.

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