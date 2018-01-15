Более 60% россиян считают, что предвыборная борьба между кандидатами проходит честно и открыто

18:25, 15 января 2018, ПАИ

По данным ВЦИОМ почти две трети россиян (64%) уверены, что избирательная кампания по выборам президента РФ проходит в открытой и честной политической борьбе. Об этом сообщают социологи ВЦИОМ.

При этом 68,6% опрошенных заявили, что результаты президентских выборов будут отражать мнение большинства россиян.

Социологи спросили также о политических предпочтениях респондентов. 81,1% готовы отдать голос за действующего президента Владимира Путина. Вторую позицию занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин - 7,6%. За Владимира Жириновского (ЛДПР) проголосовали бы 4,2% опрошенных.

Отметим, что ВЦИОМ запустил специальный исследовательский проект к президентским выборам-2018, результаты которого будут публиковаться на сайте.