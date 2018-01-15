Свыше 80% россиян собираются проголосовать за Путина на президентских выборах
Более 80% россиян, которые будут участвовать в выборах президента в марте, собираются голосовать за Владимира Путина. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу ВЦИОМа Валерия Федорова.
«Мы представляем еще один рейтинг - это рейтинг кандидатов, взятый только от той части избирателей, которые заявили, что точно примут участие (в голосовании). Напомню, таковых у нас пока 67% - вот эти 67% мы приняли за 100 и спросили: «А вы за кого будете голосовать?» - заявил Федоров
По данным социологического центра, выяснилось, что отмобилизованный электорат «отдает пальму первенства Владимиру Путину, за него намерены проголосовать 81,1%».
Вторую строчку занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (7,6%) и на третьем месте на уровне 4,2% - лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «У Ксении Собчак - 0,7%, у Григория Явлинского- 0,6%, У Бориса Титова - 0,3%», - заключил Валерий Федоров.