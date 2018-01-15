Свыше 80% россиян собираются проголосовать за Путина на президентских выборах

16:58, 15 января 2018, ПАИ

Более 80% россиян, которые будут участвовать в выборах президента в марте, собираются голосовать за Владимира Путина. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу ВЦИОМа Валерия Федорова.

«Мы представляем еще один рейтинг - это рейтинг кандидатов, взятый только от той части избирателей, которые заявили, что точно примут участие (в голосовании). Напомню, таковых у нас пока 67% - вот эти 67% мы приняли за 100 и спросили: «А вы за кого будете голосовать?» - заявил Федоров

По данным социологического центра, выяснилось, что отмобилизованный электорат «отдает пальму первенства Владимиру Путину, за него намерены проголосовать 81,1%».

Вторую строчку занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (7,6%) и на третьем месте на уровне 4,2% - лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «У Ксении Собчак - 0,7%, у Григория Явлинского- 0,6%, У Бориса Титова - 0,3%», - заключил Валерий Федоров.