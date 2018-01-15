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Соцсфера

СМИ рассказали о планируемом «бюджетном маневре» Путина

С «бюджетного манёвра» может начаться новый президентский срок Владимира Путина в случае его избрания. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников, в настоящее время в администрации президента и Правительстве по просьбе главы государства прорабатывают возможности увеличения расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру в бюджетной политике. Прогнозируется, что новые бюджетные правила позволят получить рост экономики до 3% уже в 2019 году.

По данным источников «Ведомостей», обсуждают возможные источники получения средств: сокращение части расходов, увеличение налогов, смягчение бюджетной политики.

Отмечается, что идею увеличения расходов на соцсферу поддержали помощник президента Андрей Белоусов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, но она подчеркнула, что необходима структурная реформа экономики.

По информации газеты, программу реформ готовит бывший министр финансов и председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

Также федеральные СМИ пишут, что «бюджетный маневр» эксперты предлагали Владимиру Путину и накануне предыдущих президентских выборов в 2011 году, и при разработке стратегии-2020. Тогда предлагалось увеличить долю расходов на человеческий капитал и инфраструктуру, сократить – на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность. Но провести «бюджетный маневр» не удалось из-за цен на нефть,  событий на Украине и санкций.

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