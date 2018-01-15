Через 2-3 года порховский мусорный полигон законсервируют, пообещал Александр Кузнецов

15:22, 15 января 2018, ПАИ

Через 2-3 года порховский мусорный полигон законсервируют, пообещал заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов на встрече с жителями Порхова 15 января. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На встречу с вице-губернатором пришли десятки обеспокоенных «мусорной проблемой» местных жителей. Перед ее началом глава района Виктор Степанов попросил присутствующих сдерживать эмоции во время общения.

«Раньше это была порховская свалка, многие ее помнят, - отметил Александр Кузнецов. - Сегодня это оборудованный полигон».

Он напомнил, что с 1 января произошли серьёзные изменения по обращению с твердыми бытовыми отходами, в результате в области остались несколько полигонов, которые имеют дебет. В северной части региона их шесть.

Вице-губернатор напомнил, что после закрытия полигона ТБО в Пскове часть отходов города, после сортировки, поступает в Порховский район. Он подчеркнул, что отходы из Пскова распределяются по полигонам трёх муниципалитетов.

Собравшиеся уточнили, сколько мусора поступает из Пскова. Директор ООО «Экор.Ос», которое арендует полигон под Порховом, Андрей Папчук ответил, что порядка 100 тонн в сутки.

Александр Кузнецов добавил, что как и порховичи, хочет закрытия полигона, и этот вопрос должен решиться через 2-3 года.