Главный популяризатор ЖКХ станет гостем ПАИ-live

18:59, 15 января 2018, ПАИ

16 января в 11:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет председатель Общественного совета при Госкомитете Псковской области по строительству и ЖКХ, руководитель общественной организации «Все дома» Алексей Кириллов.

С 2018 года вступили в силу изменения в Жилищном кодексе РФ, связанные, в частности, с взаимоотношениями жителей многоэтажных домов и управляющих компаний. Теперь, считают общественники, жильцы смогут лучше контролировать работу «управляек», спрашивать с них за плохую работу станет проще, а у самих коммунальщиков появилась новая мотивация, чтобы не ссорится с жителями. О новом этапе отношений с управляющими компаниями и расскажет Алексей Кириллов.

Свои вопросы ему можно оставить на странице ПАИ-live.