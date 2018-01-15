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Общество

Главный популяризатор ЖКХ станет гостем ПАИ-live

16 января в 11:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет председатель Общественного совета при Госкомитете Псковской области по строительству и ЖКХ, руководитель общественной организации «Все дома» Алексей Кириллов.

С 2018 года вступили в силу изменения в Жилищном кодексе РФ, связанные, в частности, с взаимоотношениями жителей многоэтажных домов и управляющих компаний. Теперь, считают общественники, жильцы смогут лучше контролировать работу «управляек», спрашивать с них за плохую работу станет проще, а у самих коммунальщиков появилась новая мотивация, чтобы не ссорится с жителями. О новом этапе отношений с управляющими компаниями и расскажет Алексей Кириллов.

Свои вопросы ему можно оставить на странице ПАИ-live.

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