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Общество

Более 60 спортсменов приняли участие во Всероссийском турнире по самбо в Великих Луках

Более 60 спортсменов приняли участие во Всероссийском турнире по самбо среди мужчин, посвященном подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. Он прошел 13 января в Великих Луках на базе учебно-спортивного комплекса Великолукской государственной академии физкультуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации самбо Пскова.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 9 субъектов России: Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Ленинградской, Псковской, Смоленской, Тверской областей и Санкт–Петербурга. Соревнования проводились в 8 весовых категориях: 52, 57, 68, 74, 82, 90 100 и более 100 килограмм. Бои судил судья международной категории Павел Романов.

С приветственными и напутственными словами в начале турнира к участникам обратились - ректор академии Вячеслав Шляхтов, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Великих Лук Андрей Беляев и заведующая центром патриотических инициатив имени А. Матросова Елена Кондратович.

По итогам соревнований в весовой категория до 52 килограмм первое место занял Даниил Фалилеев (КМС, Псков), второе – Владимир Васильев (КМС, Дно). В весе до 57 килограмм победу одержал Рашид Тагиев (МС, Санкт-Петербург).

«Золото» в весе до 68 килограмм завоевал Дмитрий Москвенков (КМС, Великие Луки), «серебро» - Давид Биджосян (КМС, Псков), «бронзу» разделили Павел Пименов (КМС, Псков) и Андрей Король (КМС, Ржев).

«Показав отличную спортивную подготовку, упорство, волю к победе в условиях жесткой конкуренции Дмитрий Москвенков выполнил норматив мастера спорта России по самбо», - отметили в Федерации.

В весовой категории до 74 килограмм победу одержал Артем Обухов (МС, Владимир), вторую строчку занял Газанфар Мамедов (КМС, Великие Луки), третью позицию разделили Игорь Лисавин (МС, Череповец) и Николай Фатов (КМС, Смоленск).

В весе до 82 килограмм победу одержал Ахмед Нурмагомедов (КМС, Псков), «серебро» получил Федор Шумейко (МС, Псков), а «бронзу» поделили Даниил Аникин (КМС, Тверь) и Андрей Васильев (КМС, Псков).

Первое место в весовой категории до 100 килограмм   досталось Дмитрию Алешникову (КМС, город Шуя), второе - Павлу Фаллилееву (КМС, Псков), третье  - Антону Коновалову (МС, Владимир) и Якову Карпенкову (КМС, Псков).

Победу в весе более 100 килограмм одержал Игорь Мишанов (МС, Великие Луки), вторую строчку занял Роман Кундухов (КМС, Выборг).

Добавим, что Всероссийский турнир по самбо проводится ежегодно в Великих Луках в память о подвиге Александра Матросова, совершенного у деревни Чернушки Локнянского района. В феврале 1943 года во время ожесточенных боев он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив тем самым продвижение советских войск. Указом Президиума Верховного Совета Александру Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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