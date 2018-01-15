Александр Кузнецов пообещал жителям Порхова, что не допустит экологической катастрофы

16:05, 15 января 2018, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов 15 января на встрече с жителями Порхова по вопросу вывоза мусора из Пскова на полигон этого муниципалитета пообещал, что не бросит «родной район» и не допустит экологической катастрофы. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Кузнецова, 16 января состоится совещание у врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с представителями районов области, на котором будет еще раз рассмотрена новая схема обращения с ТБО. Напомним, что она заработала с 1 января вместе с закрытием полигона твёрдых бытовых отходов в Пскове.

Александр Кузнецов предложил создать рабочую группу из 5-6 активистов Порхова. Кроме того, он сообщил, что когда свалка в Порхове будет закрыта, то отходы перенаправят на полигон, которые планируется открыть в Псковском районе.

Заместитель губернатора также заявил, что на текущей неделе намерен еще раз приехать в Порхов. «Мы с вами вместе пойдем до конца, пока проблема не будет решена», - заключил он.