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Общество

Лебедя из Риги спасли жители Великих Лук

Жители Великих Лук спасли лебедя, который, судя по кольцу, прилетел из Риги. Птица была вызволена из ледового плена и доставлена в приют, где ее поместили в ванну с тёплой водой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили волонтеры из приюта «Милый».

Лебедь был замечен неделю назад на реке Ловать, 14 января добровольцы на резиновых лодках попытались поймать птицу, но им это не удалось. Сегодня, 15 января, волонтеры смогли забрать лебедя, поскольку он вмерз  в лед и не смог уплыть, но голову птице пришлось закрыть мешком. 

Лебедя осмотрел специалист на ветстанции. Там же птице обработали травмированное при выстрелах крыло и дали назначения по лечению.

«Ну, какие же все молодцы все, кто принял участие в спасении лебедя! Зимовать лебедь будет у Сергея в птичьем питомнике», - написали волонтеры в соцсетях и выложили фотографию спасателей.

Волонтеры отметили, что на лапе у лебедя есть металлическое кольцо с индивидуальным номером, который позволяет проследить путь миграции. На кольце стоит гравировка «Рига», значит, именно там он был окольцован.

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