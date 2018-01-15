В Псковской области останутся два полигона ТБО

16:26, 15 января 2018, ПАИ

В перспективе в Псковской области останутся всего два полигона: северный и южный. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов на встрече с жителями Порхова 15 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вице-губернатор подчеркнул, что в Порхове полигона твёрдых бытовых отходов не будет. «Да, возить мусор из Пскова в Порхов - это затратно, поэтому участок, который будет выбран в этом году для межмуниципального полигона, находится в Псковском районе. Он будет обслуживать 12 районов, в том числе Порхов», - сообщил Александр Кузнецов.

По его словам, на полигоне будут созданы мусоросортировочные станции. Вице-губернатор заметил, что сейчас весь мусор Пскова перед отправкой на полигоны сортируется.

Учитель географии Юлия Четвергова уточнила, вывозится ли мусор из Пскова на другие полигоны, или только в Порхов. Напомним, что с 1 января свалка в Пскове закрыта, а отходы вывозятся в Печорский, Порховский и Палкинский районы. По словам педагога, у жителей Порхова есть информация, что в Палкино мусор не возят.

Вице-губернатор ответил, что эти источники не достоверные и пригласил желающих сразу же съездить и посмотреть на полигон в Палкино.