22 января Александр Кузнецов проведет приём граждан в Порхове

17:04, 15 января 2018, ПАИ

22 января заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов проведет приём граждан в Порхове. Об этом он заявил на встрече с жителями этого города 15 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Кузнецов отметил, что услышал проблемы порховичей и ему нужна неделя, чтобы проработать пути их решения.

При этом заместитель губернатора Псковской области попросил собрать и другие вопросы, которые беспокоят жителей, направить их в районную администрацию к его следующему приезду.

Отметим, что среди вопросов, которые звучали на сегодняшней встречи, были касающиеся реконструкции парка и дворов. Александр Кузнецов заверил, что пока парк не будет приведен в нормальное состояние, деньги на эти цели будут выделяться, также в этом году Порхов вновь получит деньги на ремонт дворов.