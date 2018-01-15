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Заработал предвыборный сайт Владимира Путина

Заработал  предвыборный сайт президента РФ Владимира Путина, который намерен баллотироваться на пост главы государства в текущем году.

На интернет-ресурсе можно найти текущие новости о предвыборной кампании, информацию о доверенных лицах кандидата, а также факты о различных проектах, к которым Владимир Путин имел отношение.

Отметим, что фраза «Сильный президент — сильная Россия» стала девизом сайта.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. На данный момент необходимые для выдвижения Владимира Путина в президенты подписи собраны.

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