Шедшего по центру дороги мужчину сбил неустановленный автомобиль в Стругокрасненском районе

16:10, 15 января 2018, ПАИ

14 января в 18:15 в Стругокрасненском районе на 8-м километре трассы Цапелька - Струги Красные - Плюсса неустановленный водитель на неизвестной машине сбил 46-летнего мужчину, который двигался посередине дороги.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате аварии пешехода с полученными травмами доставили в Стругокрасненскую районную больницу. Водитель скрылся с места ДТП.

Кроме того, в тот же день полиция задержала на дорогах Псковской области 15 нетрезвых водителей.