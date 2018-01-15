4
20:43
Жителю Великих Лук пришлось оплатить долги по 35 исполнительным производствам, чтобы продать автомобиль
19:30
Главврач Псковской городской поликлиники, член регионального штаба Народного фронта Галина Невалённая стала доверенным лицом Путина
18:59
Главный популяризатор ЖКХ станет гостем ПАИ-live
18:41
Мобильная версия сайта доступна теперь читателям ПАИ
18:24
Газета «Псковская правда» запустила новый сайт
17:47
Михаил Вередников дал два дня на доработку плана празднования 100-летия Красной Армии
16:50
1,5 млн рублей получит на ремонт отделение ранней помощи детям «Лим-по-по» в Пскове
Еще новости
Общество

Автомобильное движение вокруг церкви Козьмы и Дамиана в Пскове планируется закрыть

В Пскове планируется изменение движения вокруг церкви Козьмы и Дамиана, сообщил глава города Иван Цецерский на встрече с журналистами 15 января. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Планируется, что вокруг храма будет пешеходная зона, а транспорт пустят через «депутатский парк» - пустырь на перекрестке улиц Труда и Леона Поземского.

Также, по словам Ивана Цецерского, прорабатывается третья очередь туркластера, которая коснется территорий на улице Леона Поземского до Шведской горки и Троицкого моста. 

Версия для печати
Комментарии: 4 Обсудить >>>

Жителю Великих Лук пришлось оплатить долги по 35 исполнительным производствам, чтобы продать автомобиль
15 января 2018
Жителю Великих Лук пришлось оплатить долги по 35 исполнительным производствам, чтобы продать автомобиль
Главврач Псковской городской поликлиники, член регионального штаба Народного фронта Галина Невалённая стала доверенным лицом Путина
15 января 2018
Главврач Псковской городской поликлиники, член регионального штаба Народного фронта Галина Невалённая стала доверенным лицом Путина 2
Главный популяризатор ЖКХ станет гостем ПАИ-live
15 января 2018
Главный популяризатор ЖКХ станет гостем ПАИ-live
Мобильная версия сайта доступна теперь читателям ПАИ
15 января 2018
Мобильная версия сайта доступна теперь читателям ПАИ
Газета «Псковская правда» запустила новый сайт
15 января 2018
Газета «Псковская правда» запустила новый сайт
Михаил Вередников дал два дня на доработку плана празднования 100-летия Красной Армии
15 января 2018
Михаил Вередников дал два дня на доработку плана празднования 100-летия Красной Армии
1,5 млн рублей получит на ремонт отделение ранней помощи детям «Лим-по-по» в Пскове
15 января 2018
1,5 млн рублей получит на ремонт отделение ранней помощи детям «Лим-по-по» в Пскове
Автомобильное движение вокруг церкви Козьмы и Дамиана в Пскове планируется закрыть
15 января 2018
Автомобильное движение вокруг церкви Козьмы и Дамиана в Пскове планируется закрыть 4

Идет загрузка...