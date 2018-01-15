Автомобильное движение вокруг церкви Козьмы и Дамиана в Пскове планируется закрыть

16:29, 15 января 2018, ПАИ

В Пскове планируется изменение движения вокруг церкви Козьмы и Дамиана, сообщил глава города Иван Цецерский на встрече с журналистами 15 января. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Планируется, что вокруг храма будет пешеходная зона, а транспорт пустят через «депутатский парк» - пустырь на перекрестке улиц Труда и Леона Поземского.

Также, по словам Ивана Цецерского, прорабатывается третья очередь туркластера, которая коснется территорий на улице Леона Поземского до Шведской горки и Троицкого моста.