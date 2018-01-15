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Культура

Центральные научно-реставрационные мастерские разработают проект по сохранению храма в Мелётово

Центральные научно-реставрационные проектные мастерские займутся разработкой научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ в церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Северо-Западную дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры Российской Федерации.

Конкурсная комиссия дирекции выбрала проектировщика из пяти заявок на сайте госзакупок. С ним будет заключен государственный контракт на 3,8 млн рублепй. Срок окончания работ — 31 августа 2018 года.

В настоящий момент храм находится в остро аварийном состоянии. Надежду на восстановление он получил благодаря временно исполняющему обязанности губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову, который после вступления в должность оперативно отреагировал на призывы общественности спасти уникальное учреждение.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово является единственным сохранившимся до наших дней памятником псковской монументальной живописи XV века. В нем хранятся фрагменты уникальных фресок, выполненных по сухой штукатурке в технике «а секко» и содержащих выдающиеся сюжеты. Противоаварийные работы на храмовой живописи были проведены в прошлом году.

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