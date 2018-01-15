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1,5 млн рублей получит на ремонт отделение ранней помощи детям «Лим-по-по» в Пскове
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Общество

1,5 млн рублей получит на ремонт отделение ранней помощи детям «Лим-по-по» в Пскове

Отделение ранней помощи детям с особенностями развития «Лим-по-по» получит средства на ремонт помещений для специалистов дистанционного сопровождения родителей. Такое решение принял врио губернатора региона Михаил Ведерников 15 января во время посещения учреждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Одно из направлений работы отделения — консультирование семей с детьми, имеющими особенностями развития.  Консультантов, которые сейчас работают в другом здании, хотят переселить в «Лим-по-по», но для ремонта помещения требуется 1, 5 млн рублей. Михаил Ведерников попросил подготовить обращение на его имя и обещал помочь.

Отметим, что «Лим-по-по» наблюдаются и проходят лечение около 150 детей от рождения до трех лет, которые имеют нарушения различного происхождения. Для них предусмотрены индивидуальные и групповые занятия, есть кабинеты лечебной гимнастики и массажа. Это одно из подразделений Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, который также посетил сегодня врио губернатора.

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