1,5 млн рублей получит на ремонт отделение ранней помощи детям «Лим-по-по» в Пскове

16:50, 15 января 2018, ПАИ

Отделение ранней помощи детям с особенностями развития «Лим-по-по» получит средства на ремонт помещений для специалистов дистанционного сопровождения родителей. Такое решение принял врио губернатора региона Михаил Ведерников 15 января во время посещения учреждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Одно из направлений работы отделения — консультирование семей с детьми, имеющими особенностями развития. Консультантов, которые сейчас работают в другом здании, хотят переселить в «Лим-по-по», но для ремонта помещения требуется 1, 5 млн рублей. Михаил Ведерников попросил подготовить обращение на его имя и обещал помочь.

Отметим, что «Лим-по-по» наблюдаются и проходят лечение около 150 детей от рождения до трех лет, которые имеют нарушения различного происхождения. Для них предусмотрены индивидуальные и групповые занятия, есть кабинеты лечебной гимнастики и массажа. Это одно из подразделений Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, который также посетил сегодня врио губернатора.