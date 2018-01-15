Сразу 35 штрафов ГИБДД и задолженностей по налогам оплатил житель Великих Лук

18:35, 15 января 2018, ПАИ

Сразу 35 штрафов ГИБДД и задолженностей по налогам оплатил житель Великих Лук, чтобы снять со своей машины запрет на регистрационные действия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Практически все штрафы великолучанин получил через центр видеофискации ГИБДД ГУ МВД России по Москве. Исполнительные производства были возбуждены с октября 2016 года по декабрь 2017 года. Для своевременности исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства принадлежащего должнику. Также на деньги великолучанина в банке наложили арест.

Должник собирался продать свой автомобиль и снять его с регистрационного учета, но в ГИБДД ОМВД России по Псковской области ему отказали в связи с действующим запретом на регистрационные действия в отношении его транспортного средства.

В итоге мужчина добровольно оплатил все задолженности на сумму 42 тысячи 100 рублей на приёме у судебного пристава-исполнителя.