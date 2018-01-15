Михаил Вередников дал два дня на доработку плана празднования 100-летия Красной Армии

17:47, 15 января 2018, ПАИ

Врио губернатора региона Михаил Ведерников дал два дня на доработку проекта плана празднования 100-летия Красной Армии. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с первого заседания комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия Рабоче-крестьянской Красной Армии, которое состоялось 15 января.

«В преддверии праздника ко мне обращались КПРФ, «Единая Россия», с просьбой организовать комитет по подготовке к празднованию. Сегодня мы проводим первое совещание», - отметил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что историю Красной Армии, обратив внимание на то, что добровольческие отряды формировались в Псковской области.

«Нас ждет целая серия мероприятий, 75 лет со дня подвига Александра Матросова и другие», - подчеркнул врио губернатора. Он предложил провести форум блогеров, посвящённый Александру Матросову, а также рекомендовал привлечь СМИ.

Начальник управления специальных программ администрации Псковской области Игорь Виноградский рассказал о проекте плана и предложил заинтересованным сторонам добавить свои идеи.

«Нужно собрать предложения ветеранских организаций, 76 дивизии и других. Посмотреть предложения общественных организаций, молодежь наверняка что-то хорошее предложит», - сказал Михаил Ведерников.

Глава Пскова Иван Цецерский считает, что план празднования уже достаточно емкий. Он предложил разослать имеющий проект по заинтересованным организациям, чтобы они потом передали в оргкомитет свои предложения.

В итоге Михаил Ведерников дал два дня доработку проекта плана и назначил следующее заседание оргкомитета на 23 января.