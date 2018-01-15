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Общество

Иван Цецерский поздравил представителей псковских СМИ с Днем печати

Сегодня, 15 января, глава Пскова Иван Цецерский поздравил представителей средств массовой информации с Днем печати, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Иван Цецерский поблагодарил всю медиаобщественность за эффективное взаимодействие на протяжении многих лет, отметив заслуги отдельных журналистов. «СМИ выражают и формируют общественное мнение, являются важным связующим звеном между органами власти и горожанами. Псковские журналисты всегда отличались широким кругозором, большой самоотдачей, умением взвешенно оценивать события», - отметил руководитель муниципалитета и пожелал представителям СМИ профессиональных успехов, новых творческих находок, здоровья и благополучия.

За оперативное, всестороннее, интересное для псковичей освещение деятельности муниципальной власти главным редакторам, журналистам и коллективам издательств были вручены Благодарственные письма.

Иван Цецерский также ответил на все вопросы, интересующие редакторов и руководителей изданий. Речь зашла о ремонте дворов, дорог, Ольгинского моста, полигона ТБО, стадиона «Машиностроитель», отдельно обсудили крупные инфраструктурные объекты.

Собравшиеся обсудили тему подготовки к важному событию города, которое пройдет в 2019 году - Международным Ганзейским дням. Иван Цецерский отметил, что к этому времени завершится ремонт улицы Свердлова и прилегающих территорий, затем планируется приступить к ремонту улицы Леона Поземкого, как к третьему этапу создания туристско- рекреационного кластера «Псковский». Над этим сейчас ведется совместная работа областных и городских властей.

Представители СМИ поблагодарили главу Пскова за приверженность традиции, приуроченной ко Дню российской печати и за возможность обсудить вопросы, волнующие горожан.

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