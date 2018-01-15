Восемь килограммов рыбы изъяли псковские инспекторы за неделю

18:52, 15 января 2018, ПАИ

За прошедшую неделю, с 8 по 14 января, в Псковской области рыбинспекторы изъяли восемь килограмм водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего за минувшую неделю на псковских водоёмах было выявлено одно административное правонарушение. Инспекторы также наложили на нарушителей штрафов на 26 тыс. рублей, изъяли три незаконных орудия лова и два транспортных средства.