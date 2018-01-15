Газета «Псковская правда» запустила новый сайт

18:24, 15 января 2018, ПАИ

Газета «Псковская правда» запустила новый сайт, сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания.

Спустя 9 лет после своего предыдущего обновления, «Псковская правда. Электронная версия» запустила новый сайт pravdapskov.ru, который имеет не только обновленный дизайн, но и предоставляет дополнительные возможности для читателей.

Благодаря широкоформатной верстке, подача материалов стала более современной, яркой и понятной. Помимо визуальной составляющей, одной главных особенностей нового сайта является быстрая скорость загрузки страниц. Чтобы сделать чтение максимально комфортным, подобран оптимальный размер шрифтов, исчезли ненужные элементы. С помощью виджетов соцсетей можно поделиться ссылкой на интересную публикацию, а блок комментариев позволит высказаться в любой момент прочтения статьи. Для наиболее полного отображения картины событий, в статьях появились фотослайдеры.



Анонс предстоящих в пресс-центре «Псковской правды» событий теперь всегда перед глазами. Из специального блока на главной странице можно обратиться к спикерам с вопросом, а также изучить прошедшие мероприятия.



По-прежнему на главной странице размещен свежий номер газеты. Последние номера также доступны для пользователей в формате PDF. Их можно как скачать, так и пролистать в режиме онлайн.



Новое оформление раздела «Мультимедиа» делает просмотр изображений одинаково удобным на планшете и на смартфоне. Пролистывать картинки теперь можно простым движением пальцев.



Поиск по сайту стал максимально детализированным. Выставив необходимые параметры, можно без труда найти нужный материал.

Как сообщили в издании, разработка и создание новой версии сайта велась силами сотрудников редакции.