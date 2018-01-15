Мобильная версия сайта доступна теперь читателям ПАИ

18:41, 15 января 2018, ПАИ

У Псковского агентства информации появилась мобильная версия сайта. Теперь новости ПАИ еще удобнее читать со смартфонов и планшетов.

Все материалы сортируются по рубрикам. На главной странице мобильной версии сайта – последние новости и статьи, а также свежие фото- и видеоматериалы в формате, который приспособлен для небольших экранов мобильных устройств.

Теперь у пользователей сайта нет сложностей с тем, чтобы прочитать интересный материал, кликнуть на ссылку или найти информацию в поиске. Ну а при желании всегда можно вернуться на основную версию сайта, предназначенную для стационарных компьютеров, ноутбуков и планшетов с большой диагональю экрана.

Напомним, 15 января о запуске нового сайта, который имеет не только обновленный дизайн, но и предоставляет дополнительные возможности для читателей, объявила редакция газеты «Псковская правда».