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Мобильная версия сайта доступна теперь читателям ПАИ

У Псковского агентства информации появилась мобильная версия сайта. Теперь новости ПАИ еще удобнее читать со смартфонов и планшетов.

Все материалы сортируются по рубрикам. На главной странице мобильной версии сайта – последние новости и статьи, а также свежие фото- и видеоматериалы в формате, который приспособлен для небольших экранов мобильных устройств.

Теперь у пользователей сайта нет сложностей с тем, чтобы прочитать интересный материал, кликнуть на ссылку или найти информацию в поиске. Ну а при желании всегда можно вернуться на основную версию сайта, предназначенную для стационарных компьютеров, ноутбуков и планшетов с большой диагональю экрана. 

Напомним, 15 января о запуске нового сайта, который имеет не только обновленный дизайн, но и предоставляет дополнительные возможности для читателей, объявила редакция газеты «Псковская правда».  

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15 января 2018
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1,5 млн рублей получит на ремонт отделение ранней помощи детям «Лим-по-по» в Пскове
15 января 2018
1,5 млн рублей получит на ремонт отделение ранней помощи детям «Лим-по-по» в Пскове
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