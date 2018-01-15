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Депутатский мандат Валентина Каленского может достаться Алексею Блинову

Вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания должен получить кандидат из той же территориальной группы, что и Валентин Каленский, высказал свою точку зрения председатель Собрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов в интервью газете «Псковская правда». Напомним, после трагической кончины вице-спикера регионального парламента Валентина Каленского мандат оказался вакантным.

«Поскольку Валентин Григорьевич был избран по единому округу по партийному списку, избирком может принять решение о передаче вакантного мандата следующему кандидату, который зарегистрирован в этой территориальной группе. Это территориальная группа № 17», - напомнил Александр Котов.

«На мой взгляд, надо придерживаться именно этого принципа: мандат должен получать кандидат из той же территориальной группы. Чтобы те кандидаты, которые будут принимать участие в следующих избирательных кампаниях, понимали, что у них всегда есть шанс получить депутатский мандат», - заявил председатель Собрания.

При этом он отметил, что не может сказать о том, что вопрос уже решен, «окончательное решение — за политсоветом», но еще раз отметил, что «сторонник того, чтобы вакантный мандат передавался следующему зарегистрированному кандидату».

По данным Псковского агентства информации, следующим кандидатом в депутаты областного Собрания по единому партийному списку «Единой России» в территориальной группе № 17 значится Алексей Блинов, директор Локнянской музыкальной школы. 

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