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Общество

Главврач Псковской городской поликлиники, член регионального штаба Народного фронта Галина Невалённая стала доверенным лицом Путина

Член регионального штаба ОНФ в Псковской области, главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная стала доверенным лицом кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала список 259 доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, в число которых вошли активисты и эксперты ОНФ. Среди них представители сферы здравоохранения, культуры, образования и многие другие.

«ОНФ, начиная с 2012 г., работал с доверенными лицами Владимира Путина. Они принимали активное участие в деятельности рабочих групп Народного фронта, в наших круглых столах, форумах и других мероприятиях. Теперь список доверенных лиц обновился, туда вошли в том числе многие наши активисты – и известные на всю страну лица, и обычные жители регионов, учителя, врачи, работники культуры. Те, кто все эти годы был в повестке президента и контролировал выполнение его указов. Думаю, они могут стать сопредседателями региональных избирательных штабов Путина. Тем более, что выбранная схема их организации в регионах схожа с организацией штабов Народного фронта, которая за эти годы доказала свою состоятельность и эффективность», – заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

На первом этапе регистрации в ЦИК в список доверенных лиц Владимира Путина вошли более 60 представителей Народного фронта. В их числе член регионального штаба ОНФ в Псковской области, главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

 

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