Псковский Детский фонд исполнил новогодние желания 30 ребят из Острова

19:49, 15 января 2018, ПАИ

В минувшую пятницу, 12 января в рамках благотворительной новогодней акции Псковского областного отделения Российского детского фонда «Стань Дедом Морозом!» старый Новый год встретили воспитанники филиала Центра специального образования №2 в г. Острове. В ходе праздника 30 ребятам были вручены подарки от Деда Мороза. Волшебниками для детей стали члены Ротари клуба «Псков», а также посетители и сотрудники Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Детском фонде.

Помимо исполнения новогодних желаний у ребят был ещё один повод для радости – в день мероприятия в их школу приехали волонтёры канистерапии и собаки-терапевты под руководством Елены Балыковой. Ребята с восторгом наблюдали за удивительными трюками, которые демонстрировали им хвостатые терапевты, а когда их пригласили погладить собак и поиграть с ними, от желающих не было отбоя.

Ротари клуб «Псков» и Псковский региональный филиал АО «Россельхозбанк» принимают участие в акции «Стань Дедом Морозом!» уже третий год подряд. Дети подготовили новогодние открытки со своими желаниями ещё в начале декабря – исполнение 15 из них взяли на себя члены клуба, а ещё 15 открыток украсили новогоднюю ёлку в Псковском отделении банка. Посетители приносили подарки для ребят и туда, и в Детский фонд. Также необходимо отметить инициативность и неравнодушие работников «Россельхозбанка», которые включились в акцию всем трудовым коллективом и в итоге сами исполнили большую часть детских желаний.

В этом году, по традиции, детский праздник лично посетили представители Ротари клуба «Псков», в том числе Президент клуба Андрей Филатов и руководитель Псковского регионального филиала «Россельхозбанка» Александр Тихомиров.

«Конструктор, детский планшет, машинка и вертолёт стали для этих детей не только новогодними подарками, но и поводом поверить в то, что их окружают добрые неравнодушные люди, готовые поделиться с ними своей теплотой», - отметили организаторы акции.