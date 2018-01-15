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Общество

В Пскове в ходе операции «Букет» полицейские выявили 10 фактов правонарушений в сфере незаконного оборота алкоголя

В прошедшие выходные дни сотрудники УМВД России по городу Пскову приняли участие в профилактическом рейдовом мероприятии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, представителями различных служб и подразделений городского управления была организована работа, направленная, в частности, на выявление и пресечение правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение краж и угонов автомототранспорта, предупреждение правонарушений со стороны несовершеннолетних, проверку исполнения родительских обязанностей в семьях, состоящих на профилактическом учете в ПДН.

В результате, выявлено 10 фактов правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе три случая продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, один из них - повторный в течение года, что влечет за собой уголовную ответственность.

Сотрудниками городской ГИБДД проверено 512 транспортных средств, оформлен 131 материал об административных правонарушениях. Выявлены случаи управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также два случая повторного управления водителями в нетрезвом виде.

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