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Общество

Жителей Псковской области приглашают на службу в полицию

УМВД России по городу Пскову приглашает граждан, отслуживших в Вооруженных силах Российской Федерации, на службу в отдельную роту патрульно-постовой службы полиции на должности: полицейский, полицейский (водитель), полицейский (кинолог). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

Дополнительно для граждан, претендующих на должность полицейского (кинолога): прошедшие специальную подготовку и имеющие документ о кинологическом образовании, полученном в системе РКФ, заверенный нотариально или кинологической организацией.

Заработная плата от 20 тысяч рублей, обеспечивается материальная помощь к отпуску. Предоставляются все социальные льготы: льготная выслуга лет (20 лет, с учётом службы в Вооруженных силах), пенсионное обеспечение, бесплатное медицинское обслуживание, возможность бесплатного обучения в учебных заведениях системы МВД России.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Псков, ул. Новгородская (район «Любятово»), д. 7, каб. 32, тел. 29-25-73

 

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