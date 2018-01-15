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Общество

Проживающим в частном секторе великолучанам напомнили правила пожарной безопасности

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки в рамках проведении сезонных профилактических операций «Отопительный сезон» 15 января осуществили профилактический рейд в частном жилом секторе города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда особое внимание было уделено требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке.

Гражданам были разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. В ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей.

Сотрудниками пожарного надзора особое внимание уделяется наиболее уязвимым социальным группам населения: многодетные семьи, инвалиды, одиноко проживающие пожилые граждане. В ходе рейда распространены листовки о мерах пожарной безопасности в жилых домах в осенне-зимний период и памятки о действиях в случае обнаружения пожара.

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