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Общество

Жителю Великих Лук пришлось оплатить долги по 35 исполнительным производствам, чтобы продать автомобиль

Сразу 35 штрафов ГИБДД и задолженностей по налогам оплатил житель Великих Лук, чтобы снять со своей машины запрет на регистрационные действия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На исполнении у судебного пристава-исполнителя ОСП г. Великие Луки в отношении должника Д. находилось сразу 35 исполнительных производств по взысканию штрафов в пользу ГИБДД и налоговым обязательствам. Практически все штрафы ГИБДД были получены через центр видеофискации ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.

Исполнительные производства были возбуждены в период с октября 2016 года по декабрь 2017 года. В целях своевременности исполнительных действий и применения мер принудительнго исполнения судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства, приналежащего должнику Д.,и наложен арест на денежные средства, находящиеся в банке.

Должник собирался продать свой автомобиль и снять его с регистрационного учета, но в ГИБДД ОМВД России по Псковской области ему отказали, в связи с действующим запретом на регистрационные действия в отношении его транспортного средства.

Великолучанин не стал затягивать со своими долгами и добровольно, оплатил все задолженности в общей сумме 42100 рублей на приёме у судебного пристава-исполнителя в отделе.

Все 35 исполнительных производств гражданина Д. окончены фактическим исполнением.

Напоминаем, о необходимости проверять себя на долги на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств».

Кроме того, на сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Также, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.

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