Полицейские поздравили юных псковичей с Новым годом в рамках акции «Полицейский Дед Мороз»

20:53, 15 января 2018, ПАИ

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» заместитель начальника УМВД России по городу Пскову полковник полиции Василий Софин, сотрудник ПДН отдела полиции №1 УМВД майор полиции Вера Нилова совместно с представителями Общественного совета при УМВД России по городу Пскову посетили семьи, состоящие на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Василий Софин поздравил детей с новогодними праздниками и вручил им сладкие подарки. Он пожелал юным горожанам интересных событий в наступившем году, новых друзей, а школьникам – успехов в учебе. Кроме того, с родителями были проведены профилактические беседы, связанные с вопросами надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей.

Подобные акции стали традиционными для сотрудников полиции и общественников региона.