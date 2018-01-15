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Общество

МЧС призывает псковичей соблюдать правила крещенских купаний

В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня, или Богоявления. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Традиционно в этот день тысячи верующих устремляются к природным источникам, чтобы приобщиться к священным водам, очиститься от грехов и духовно преобразиться. Многие отважатся в этот день искупаться в иордани – вырубленной в форме креста проруби.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, невзирая на предания о чудодейственном, оздоровительном эффекте купания в проруби, следует проверить себя на наличие противопоказаний и проблем со здоровьем. Врачи настоятельно рекомендуют воздержаться от купаний людям, имеющим гипертонию, эпилепсию, склероз сосудов головного мозга, воспаления почек и бронхолегочной системы, воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты, гепатит, заболевания щитовидной и предстательной железы, невриты, полиневриты, глаукому, конъюнктивит и другое.

Также воздержаться от зимнего купания лучше людям с диабетом, проблемами почек, женщинам с гинекологическими заболеваниями.

Гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, о проруби следует забыть вовсе. Необходимо знать, что, если артериальное давление повышено, при купании в ледяной воде возрастает риск спазма сосудов и даже микроинсульта, а если оно низкое – возможны судороги и опасность потери сознания в воде. В любом случае, если вы не отличаетесь отменным здоровьем или решили искупаться первый раз, лучше предварительно проконсультируйтесь с врачом.

В ритуальных действах праздника есть традиция, согласно которой следует трижды окунуться в полынью с головой. Учитывая не строгость этого действа, врачи настоятельно рекомендуют пренебречь нырянием, ограничившись лишь омовением в проруби, ведь мокрая голова на холоде может стать причиной множества заболеваний вплоть до развития менингита. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга и не больше, чем на 10-15 секунд. Не находитесь в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма.

Не рекомендуются прыжки в воду, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода. Помните, что пребывание в ледяной воде у незакалённых людей может привести к общему переохлаждению организма. При его первых признаках – ознобе, синюшности кожных покровов, губ, боли в пальцах рук и ног – человеку необходимо немедленно оказать помощь. При легкой степени переохлаждения также рекомендуется выполнить интенсивные физические упражнения. В случае среднего и тяжелого переохлаждения – растереть шерстяной тканью, сделать массаж всего тела. Затем тепло одеть, уложить в кровать. Согревание должно быть постепенным, чтобы не было резкого перепада температур.

При плохом самочувствии после купания немедленно обращайтесь к дежурной медицинской бригаде.

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