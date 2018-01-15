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Общество

День ледовара отмечается 16 января

16 января все заливщики льда – и профессиональные, работающие на больших ледовых аренах, и любители, заливающие катки во дворах для детворы, – отмечают свой профессиональный праздник, сообщает сalend.ru.

Эта дата для него была выбрана не случайно – именно 16 января в 1901 году родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрел ресурфейсер – ледовый комбайн для восстановления льда на катках (до изобретения это делалось вручную).

На любой ледовой арене все внимание обычно приковано к спортсменам. Однако для успешных выступлений важно не только их мастерство, но и условия для соревнований, в частности лед. Насколько удачным получится выступление фигуристов, удастся ли ярко и без помарок сделать прокат – все это зависит, в том числе, и от качества покрытия, а за него отвечают ледовары. Однако эти люди всегда остаются в тени кулис и овации зрителей слышат лишь приглушенно.

Очень часто специальность ледовара осваивают бывшие спортсмены, которые на собственном опыте знают, «что такое хорошо и что такое плохо». Часто переквалифицируются инженеры и строители.

График у ледоваров довольно сложный. Во время проведения соревнований лед должен быть готов уже в семь утра – к первым тренировкам. В дни больших соревнований ледовары работают от зари до глубокой ночи сменами.

Процесс «варки льда» очень кропотливый, он занимает около семи дней. Сначала температура бетонной плиты в основании арены снижается с комнатной до нулевой, постепенно переходя в минус. Все это происходит в течение нескольких дней. После помывки и чистки бетона начинается заливка шлангом. Когда набирается массив толщиной 1,5–2 сантиметра, начинается окрашивание льда. Для тренировок фигуристов лед должен быть сероватого цвета. Поэтому сначала кладется белая краска, потом – серая. После покраски снова заливается вода, затем следует отжиг: поднимается температура плиты, выезжает специальный комбайн и как бы продавливает лед, чтобы из пор вышли воздух и соль, убирает «шлаки». После этого наносится последний слой льда.

В целом технология подготовки льда на аренах для фигурного катания и хоккея практически идентична. Однако лед у хоккеистов должен быть несколько жестче, а толщина – такая же. Зато и спортсмены, и тренеры, и просто любители ледовых видов спорта могут сегодня поздравить ледоваров с их профессиональным праздником и сказать спасибо за вклад этих людей в их спортивные победы.

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