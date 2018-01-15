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Общество

Названы две версии резни в пермской школе

Следователи рассматривают две версии происшествия в пермской школе, при котором пострадали 15 человек. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает «Интерфакс».

Первая версия — драка между двумя 16-летними подростками, которых пытались разнять. Вторая — их спланированное нападение на четвероклассников.

По словам собеседника агентства, показания очевидцев и потерпевших говорят скорее в пользу второй версии.

На данный момент состояние детей не вызывает опасений, сказал главный врач Пермской краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов. Он сообщил, что десять человек находятся в его клинике, состояние семерых оценивается как средней степени тяжести, близкое к удовлетворительному. Двое ребят лежат в реанимации после операций, так как получили тяжелые травмы, но их жизни тоже ничего не угрожает.

Инцидент в школе Мотовилихинского района Перми произошел в понедельник после начала уроков. По первоначальной версии следствия, резне в школе предшествовала драка двух подростков на ножах. Ученики и педагоги пытались разнять их. В итоге пострадало 14 школьников и учитель. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

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