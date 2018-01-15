Солистка рок-группы The Cranberries скончалась в возрасте 46 лет

21:48, 15 января 2018, ПАИ

В Лондоне на 47-м году жизни скончалась солистка рок-группы The Cranberries Долорес ОʼРиордан, сообщает телерадиокомпания RTE.

Отмечается, что смерть певицы наступила во время записи ее новой композиции.

Другие детали не сообщаются, а родственники ОʼРиордан просят не вмешиваться в их личную трагедию.«Ее родные поражены внезапным известием и требуют не вмешиваться в семейные дела в это сложное время», — говорится в их заявлении.

Долорес ОʼРиордан родилась в 1971 году в ирландском графстве Лимерик. С группой Cranberries она записала пять альбомов, в том числе и такие хиты, как Zombie и Linger.

С начала 2000-х О’Риордан занималась сольной карьерой, а в 2008 году завоевала премию EBBA, которая присуждается музыкантам, добившимся славы за пределами родной страны.

В последние годы певица вернулась к работе с Cranberries, которые собрались вместе после многолетнего перерыва. Группа устроила турне по странам Европы, которое пришлось прервать из-за болезни вокалистки.