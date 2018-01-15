В России создали беспилотники-разведчики размером с ладонь

22:01, 15 января 2018, ПАИ

Советник первого заместителя генерального директора АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев заявил о создании в России беспилотных летательных аппаратов размером 10-15 сантиметров, способные вести визуальную разведку, передает «Интерфакс».

«Я не такой специалист именно по наноизделиям, но на сегодняшний день те беспилотники, которые я видел, длиной и шириной 10-15 сантиметров, меньше ладони, которые используются достаточно активно. (Они могут) все, что касается визуального воздействия: подглядывать, подслушивать» , — сказал Михеев.

При этом он отметил, что есть беспилотники и меньше, однако купить их вряд ли получится.

Ранее руководство «МиГа» рассказало о разработке ударного беспилотника.