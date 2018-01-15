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Общество

МЧС напоминает псковичам о коротком замыкании электропроводки как возможной причине пожара

Возникновение загораний в жилых домах часто связано с электричеством: будь то нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, неисправности или изношенность электрической сети и др. По данным статистики, электропроводки являются самым пожароопасным видом электроустановок. Наиболее распространёнными причинами пожарной опасности электропроводок являются перегрузки и короткие замыкания, и, как следствие, возникновение пожара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Подобные пожары в Псковской области были зафиксированы в минувшие сутки.

Так, по причине короткого замыкания электропроводки внутри дома 14 января 2018 года произошёл пожар в жилом доме в деревне Дорохи Красногородского района. Сообщение о пожаре поступило в 03.14, через 6 минут огнеборцы пожарно-спасательной части №14 посёлка Красногородск в составе семи человек на двух автоцистернах были на месте, и в 03.26 пожар был локализован, а в 03.41 потушен. В результате пожара сгорел жилой дом, хозяин дома обнаружен погибшим.

Другие пожары, в результате которых сгорели жилые дома, произошли в деревнях Стругокрасненского и Пыталовского районов. Наиболее вероятной причиной данных пожаров также стало короткое замыкание электропроводки в домах.

В связи с данными случаями, Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости быть крайне осторожными при обращении с электрическим оборудованием и сетью. Пожарная безопасность электропроводок обеспечивается соблюдением следующих основных требований:

- правильным выбором вида электропроводки и способа ее прокладки;

- соответствием вида электропроводки и характеристик используемых проводов, кабелей и труб допустимым способам прокладки по поддерживающим основаниям и конструкциям;

- правильным выбором электрозащиты;

- электропроводки должны удовлетворять всем требованиям окружающих условий;

- удобная прокладка кабелей, которая способствует быстрой локализации очага пожара;

- монтаж электропроводки должен осуществляться специалистами.

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