2
21:34
Европейские компании в 2018 году потеряют один миллиард долларов из-за российского газа
09:57
СМИ: Штат ГИБДД сократят почти на 20%
18:46
Представитель МИД РФ прокомментировала депортацию российских журналистов из Латвии
14:38
Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля
21:26
Открывать счета в банках теперь можно будет удаленно
20:01
Мутко оставил РФС
22:49
АТОР назвала самые популярные туры у россиян на новогодние праздники
Еще новости
Страна и мир

Евросоюз может объявить 9 мая государственным праздником

В соответствии с резолюцией Европарламента, 9 мая может быть присвоен статус государственного праздника в странах Евросоюза, пишут «Известия».

Сообщается, что данное положение содержится в резолюции по гражданским правам Европарламента, которая была принята 430 депутатами на последней сессии 2017 года.

«Теперь странам предстоит решить — следовать ли призыву Европарламента и делать ли 9 мая выходным днем. Этот день является не только Днем Европы, но также для многих в ЕС эта дата ассоциируется с Днем Победы», — заявил европарламентарий Томаш Здэховски.

Отмечается, что резолюция была направлена в Еврокомиссию, Совет ЕС, правительствам и национальным парламентам стран.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Европейские компании в 2018 году потеряют один миллиард долларов из-за российского газа
10 января 2018
Европейские компании в 2018 году потеряют один миллиард долларов из-за российского газа 1
СМИ: Штат ГИБДД сократят почти на 20%
06 января 2018
СМИ: Штат ГИБДД сократят почти на 20% 3
Представитель МИД РФ прокомментировала депортацию российских журналистов из Латвии
04 января 2018
Представитель МИД РФ прокомментировала депортацию российских журналистов из Латвии
Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля
04 января 2018
Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля
29 декабря 2017
Открывать счета в банках теперь можно будет удаленно
Мутко оставил РФС
25 декабря 2017
Мутко оставил РФС
АТОР назвала самые популярные туры у россиян на новогодние праздники
18 декабря 2017
АТОР назвала самые популярные туры у россиян на новогодние праздники
Михалков: Месхиев исключен из Союза кинематографистов России
15 декабря 2017
Михалков: Месхиев исключен из Союза кинематографистов России 15

Идет загрузка...